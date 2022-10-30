أوقاف خان يونس تخرّج 150 حافظاً وحافظة للقرآن الكريم

خان يونس - الرأي

خرجت مديرية أوقاف محافظة خان يونس 150 حافظًا وحافظةً لكتاب الله عزوجل، خلال حفل نظمته في صالة كريستال بلاس، بعنوان "فوج الإمام القرضاوي".

وحضر الحفل نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي د. محمد الفرا، ووكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا، ومدير عام المديريات والمساجد أ. منذر الغماري، ومدير عام التعليم الشرعي أ. كفاح الرملي، ومدير المديرية د. محمد الغلبان، وممثل مؤسسة كير ماليزيا أ. أحمد النجار، ورئيس الهيئة التمثيلية لوفاء المحسنين م. كرم الفرا، ومدراء المديريات وشخصيات اعتبارية وذوي المحتفى بهم.

وخلال كلمته، أكد الأغا أن الأوقاف تحقق قفزة نوعية بتخريج أكثر من 700 حافظٍ وحافظةٍ على مستوي المحافظات، مشيراً إلى أن ذلك يدل على أن المستقبل للقرآن ولديننا الإسلامي، وجيل القرآن الذين سيرفعون راية النصر والتمكين.

وقال: "اصطفانا الله عز وجل لخدمة دينه وإرشاد الناس إلى طريق الخير والحق لتخريج الحفظة ممن تعلموا كتاب ودين ربهم لمواجهة أعداءنا وتحقيق النصر والظفر، لنلتقي بأهلنا في الضفة والقدس والداخل المحتل.

وشدد أن الالتزام بكتاب ربنا وحفظه واتخاذه منهجاً في حياتنا، سبيل للخلاص والانعتاق من الاحتلال وأعداء الأمة، مشيداً بجهود المؤسسات الداعمة لمسيرة القرآن والمحفظين والمشرفين ومعلمي دورات الاحكام والتلاوة.

وأفاد الغلبان بأن تخريج الحفظة جاء نتاجاً لجهود كبيرة بذلها قسم القرآن الكريم، من أجل تحقيق أهداف الوزارة في صناعة التغيير، وبناء المجتمع على الفضائل والقيم الإسلامية.

واستعرض أبرز جهود القسم في تخريج دورات القراءات والتلاوات المتنوعة ودورات احكام التجويد والسند.

من جهته، أوضح النجار أهمية دعم الأنشطة الدينية والقرآنية والتوعوية لما لها من دور بارز في تربية الجيل علي المبادئ والمفاهيم الإسلامية، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في هذا الدعم وتخريج الحفظة بشكل دائم.