الأسرى: الاحتلال يمارس الإهمال الطبي بحق الأسيرة حمادة

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة إن الأسيرة المقدسية فدوى حمادة، مازالت تعاني من استمرار عزلها في سجن الدامون وتواجدها بجوار أسرى جنائيين يتعمدون الطرق على الجدران والصراخ طوال الليل لحرمانها من النوم والراحة.

وأوضحت الوزارة في تصريح لها اليوم، أن الأسيرة حمادة تعاني من إهمال طبي ومماطلة في العلاج، ما تسبب في تفاقم الآلام في قدمها التي أصيبت بها بكسر قبل عدة أشهر، ومضاعفات أدت لحدوث التهابات حادة وانتفاخ في مكان العملية التي أجريت لها في ذات القدم.

وذكرت الوزارة أنه وبالرغم من تقديمها عدة طلبات لعلاجها وعرضها على أطباء مختصين إلا أن إدارة سجن الدامون ترفض حتى الآن الاستجابة لمطالبها وتمارس إهمالاً طبيًا بحقها.

يذكر أن الأسيرة حمادة معتقلة منذ عام 2017 وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة 10 سنوات ومتواجدة في عزل سجن الدامون.