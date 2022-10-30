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الاحتلال يأخذ قياسات منزل منفذ عملية "كريات أربع" تمهيدًا لهدمه

30 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:55

الخليل- الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال منزل منفذ عملية كريات أربع عقب العملية، وقامت بأخذ قياسات المنزل.

ورسم جيش الاحتلال خريطة المنزل تمهيداً لهدمه وفق القرارات التي سيتم اتخاذها، وفق إعلام الاحتلال.

واعتقل جيش الاحتلال شقيق الشهيد محمد الجعبري، والشابين محمد مروان الكركي من البلدة القديمة بمدينة الخليل، وحمزة يوسف عصام طرايرة من بلدة بني نعيم.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، طوقًا محكمًا على مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بإغلاق مداخلها كافة، وكثف المستوطنون الاعتداءات على السيارات الفلسطينية على الشوارع القريبة من المستوطنات.

واستشهد مقاوم فلسطيني، وقتل مستوطن وأصيب 5 آخرون بجروح، مساء أمس السبت، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل جنوب الضفة المحتلة.

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