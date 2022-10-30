بلدية النصيرات تعقد لقاءً تشاورياً لبحث تنظيم التعديات على الشارع الرئيس

غزة-الرأي

عقدت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم السبت، لقاءً تشاورياً لبحث تنظيم التعديات الواقعة على امتداد شارع أبو بكر الصديق – الشارع الرئيس للنصيرات-.



وحضر اللقاء التشاوري كلا من رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري، ونائبه أ. نبيل الصالحي وعدد من أعضاء المجلس البلدي، بالإضافة إلى لجنة الأحياء المركزية، لجنة القوى والفصائل الفلسطينية، مدير شرطة البلديات بالمنطقة الوسطى، مدير شرطة المرور بالنصيرات، وعدد من الوجهاء والنشطاء والإعلاميين.



وتطرق رئيس بلدية النصيرات إلى العديد من المحاور الهامة خلال اللقاء، والتي عبر عنها الحاضرون بالتأييد والموافقة على الخطوة التي تسعى إليها بلدية النصيرات، والتي تهدف من خلالها لتنظيم الأرصفة على امتداد شارع أبو بكر الصديق، بما تتضمنه من تعديات من أصحاب المحال التجارية والبسطات العشوائية،

كما تناول اللقاء العمل على إزالة التعديات وتنظيم شارع أبو بكر الصديق ومنطقة السوق.

كما تحدث مغاري عن أبرز الإنجازات التي تمت منذ عامين ونصف، ضمن خمس مسارات تم العمل عليها بشكل متوازي، والتي كان من بينها حل مشكلة المياه بشكل جذري، تمديد شبكات صرف صحي بمناطق متفرقة، تنفيذ مشاريع تطويرية للعديد من الشوارع الهامة، والتي كان آخرها العمل على تطوير شارع 11، والذي سينتهي تنفيذه خلال الشهر الجاري، حيث بلغت التكلفة الاجمالية للمشاريع حوالي 7 مليون دولار.



وأكد ان البلدية تلقت العديد من الشكاوى من المؤسسات والجهات الحكومية الخدماتية، المتعلقة بالازدحام المروري بين منطقة الزهور وصولا إلى منطقة الهايبر مول، وذلك بسبب تعديات أصحاب المحلات والبسطات على الأرصفة والشارع العام، بالإضافة إلى السيارات التي تقف لساعات طويلة على جانبي الطريق ، مشيرا الى ان البلدية بصدد تنظيم شارع النصيرات الرئيس، ومنع التعديات على الطريق العام بأي شكل كان، بالإضافة إلى إتاحة الرصيف أمام المارة واستخدامه بشكل آمن.



ولفت ان التعديات تتمثل في البسطات على الأرصفة، والسيارات التي تقف لساعات طويلة على جانبي الطريق، بالإضافة إلى التكاتك والكارّات، وكذلك تعديات أصحاب المحلات التجارية.



من جهته ، أعرب ممثل الفصائل ورئيس لجنة الأحياء المركزية والحاضرين، عن تأييدهم لخطوات البلدية الرامية إلى تنظيم الأرصفة ومنع التعديات عليها، تغليبا وتحقيقا للمصلحة العامة.

وخلص اللقاء التشاوري إلى أن بلدية النصيرات ستقوم بتنفيذ خطوات جادة لتنظيم الأرصفة على امتداد شارع أبو بكر الصديق، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة للجميع، بحيث يصبح الرصيف متاحا أمام المارة، ويستفيد منه صاحب البسطة أو المحل بما لا يعيق حركة المرور.

ودعت بلدية النصيرات ومعها كافة مكونات المجتمع المحلي، أصحاب المحال التجارية والبسطات للتعاون مع طواقم البلدية في فرض وتطبيق النظام، تحقيقا للمصلحة العامة.



وأكد رئيس بلدية النصيرات على أنه سيتم اتخاذ اجراءات إدارية وقانونية، بحق كل من يرفض فتح الأرصفة أمام المارة، ويسبب الازدحام المروري، موضحا أن البلدية حريصة على ايجاد الحلول المناسبة لحل هذه المعضلة بشكل جذري وفق ما تملك من امكانات، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المختصة.

