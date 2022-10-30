فروانة: الاحتلال اعتقل 4 مواطنين من غزة منذ مطلع العام

رام الله - الرأي

قال المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال اعتقلت، منذ مطلع العام الجاري، أربعة مواطنين من قطاع غزة أثناء مرورهم عبر حاجز بيت حانون-إيرز، بالرغم من حصولهم على تصريح مسبق.

وتابع: "واحتجزت سلطات الاحتلال مئات المواطنين الآخرين من غزة، لبضع ساعات أثناء تنقلهم عبر الحاجز المذكور، واستخدمت الحاجز في أحيان كثيرة وسيلة للضغط والمساومة وأحيانا للابتزاز".

وأشار فروانة إلى أنه لا تزال هذه السلطات تمنع الآلاف من مواطني القطاع من المرور عبر حاجز إيرز باتجاه الضفة الغربية او القدس او المناطق المحتلة عام1948، أو إلى الأردن؛ لغرض التجارة أو العمل أو العلاج أو زيارة الأقارب، وذلك تحت ذريعة "المنع الأمني".