وكالة الرأي الفلسطينية فروانة: الاحتلال اعتقل 4 مواطنين من غزة منذ مطلع العام وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى والإعلام الحكومي يناقشان سبل تفعيل قضية الأسرى إعلامياً وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة الشيماء الثانوية للبنات تجسّد معاناة الأسرى في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس ينظم ندوة حول السلامة الصحية بالعمل الإداري وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تكرم المربي الفاضل سهيل شحادة لبلوغه سن العطاء وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تثمن دور المواطنين في رفع التعديات وكالة الرأي الفلسطينية الصوراني لـ "الرأي": حمل المسعفين الإسرائيليين السلاح جريمة حرب وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ جولة ميدانية على مزارع البندورة بالقطاع وكالة الرأي الفلسطينية التعليم الشمال تغرس قيم التضامن مع الأسرى وتعزيز الانتماء للوطن وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني تبحث ملفات هامة مع مؤسستي "فاتن" و "أصالة"
أخبار » أخبار الأسرى

فروانة: الاحتلال اعتقل 4 مواطنين من غزة منذ مطلع العام

30 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:44

رام الله - الرأي

قال المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال اعتقلت، منذ مطلع العام الجاري، أربعة مواطنين من قطاع غزة أثناء مرورهم عبر حاجز بيت حانون-إيرز، بالرغم من حصولهم على تصريح مسبق.

وتابع: "واحتجزت سلطات الاحتلال مئات المواطنين الآخرين من غزة، لبضع ساعات أثناء تنقلهم عبر الحاجز المذكور، واستخدمت الحاجز في أحيان كثيرة وسيلة للضغط والمساومة وأحيانا للابتزاز".

وأشار فروانة إلى أنه لا تزال هذه السلطات تمنع الآلاف من مواطني القطاع من المرور عبر حاجز إيرز باتجاه الضفة الغربية او القدس او المناطق المحتلة عام1948، أو إلى الأردن؛ لغرض التجارة أو العمل أو العلاج أو زيارة الأقارب، وذلك تحت ذريعة "المنع الأمني".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟