وكالة الرأي الفلسطينية إصابات في صفوف جنود الاحتلال بعملية دهس قرب أريحا وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة صبحي أبو كرش تستأنف فعاليات مخيم stem وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تبحث مع شركة الكهرباء سبل تطوير خدماتها وكالة الرأي الفلسطينية " السراج" يفتتح بئرًا للمياه في حي التفاح وكالة الرأي الفلسطينية "صندوق الشباب" يبحث تعزيز التعاون المشترك مع شركة جوال وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تبحث مع النائب الأسطل ملفات ترميم المنازل في رفح وكالة الرأي الفلسطينية حماس تزف الشهيد الجعبري وتبارك عمليته البطولية في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يستقبل وفداً من المعهد العالي للقضاء وكالة الرأي الفلسطينية محكمة صلح غزة تتفقد أوضاع النزلاء في مركز الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية "معروف" يشيد بجهود وزارة الأسرى في مواكبة مستجدات قضية الأسرى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

اعتداءات للمستوطنين غرب الخليل ومواجهات في بيت لحم

30 تشرين أول / أكتوبر 2022 04:58

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

رشق مستوطنون، مساء اليوم الأحد، مركبات المواطنين، بالحجارة غرب الخليل، فيما اندلعت واجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية، أن عشرات رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، وتسببوا بالحاق أضرار مادية، وتحطيم زجاج عدد منها، حيث عرف من أصحابها المواطن منذر الجياوي.

كما احتجزت قوات الاحتلال، طفلين في شارع واد التفاح بمدينة الخليل وحققت معهما، قبل أن تفرج عنهما.

وفي بيت لحم، اندلعت، مساء اليوم الأحد، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، تركزت على المدخل الشمالي للمدينة.

أطلق جنود الاحتلال خلال تلك المواجهان قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟