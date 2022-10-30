اعتداءات للمستوطنين غرب الخليل ومواجهات في بيت لحم

فلسطين المحتلة - الرأي

رشق مستوطنون، مساء اليوم الأحد، مركبات المواطنين، بالحجارة غرب الخليل، فيما اندلعت واجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية، أن عشرات رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، وتسببوا بالحاق أضرار مادية، وتحطيم زجاج عدد منها، حيث عرف من أصحابها المواطن منذر الجياوي.

كما احتجزت قوات الاحتلال، طفلين في شارع واد التفاح بمدينة الخليل وحققت معهما، قبل أن تفرج عنهما.

وفي بيت لحم، اندلعت، مساء اليوم الأحد، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، تركزت على المدخل الشمالي للمدينة.

أطلق جنود الاحتلال خلال تلك المواجهان قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.