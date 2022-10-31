الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، والقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إسلام حشاش، ومجدي حشاش من مخيم بلاطة بنابلس.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت القيادي في حركة "حماس" محمود أبو خليفة من داخل منزله في حي الإسكان في جنين.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر جبريل جبريل، بعد أيام من الإفراج عنه، وذلك في أعقاب اقتحام منزله فجرًا في قلقيلية.

وأفادت المصادر، بأن القوات اعتقلت الشاب جعفر الجعبري من الخليل، فيما اعتقلت من القدس الشابين: أحمد سميرـ، ومحمد زيدان.