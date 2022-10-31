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كم عدد القتلى "الإسرائيليين" خلال الـ 8 سنوات الأخيرة؟

31 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:18

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

كشف جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك)، أمس الأحد، عن إحصائية تتضمن أعداد القتلى "الإسرائيليين" بالعمليات الفلسطينية، خلال الأعوام الـ8 الماضية.

وقالت الإحصائية إن “رونين حنانيا” التي قتل في عملية إطلاق نار، قرب مستوطنة “كريات أربع”، شرق مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، هو القتيل رقم 25 منذ بداية العام الجاري، الذي لم ينته بعد، بحسب معطيات الشاباك.

وأوضحت أنه في عام 2021 قتل 21 جنديًا إسرائيلياً، بينما شهد العام 2020، مقتل 3 إسرائيليين، فيما قتل 12 إسرائيليا خلال عام 2019، بينما سجل مقتل 16 إسرائيلياً خلال عام 2018، وقتل 18 إسرائيلياً عام 2017.

وفي عام 2016 قتل 17 إسرائيليًا، أما في عام “انتفاضة السكاكين” عام 2015، قتل نحو 29 إسرائيلياً، وفق إحصائية “الشاباك”.

وكان وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، قال في مقابلة تلفزيونية مؤخرا، إن “الوضع في الضفة الغربية، معقد، وإن الأثمان التي يتم دفعها مؤلمة وصعبة”.

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