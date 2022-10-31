الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة ومعابر القطاع غداً

غزة - الرأي:

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة، واغلاق معابر قطاع غزة، بالتزامن مع انتخابات الكنيست الـ25 المقرر إجراؤها غداً الثلاثاء.

ويدخل الإغلاق حيّز التنفيذ بدءا من منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، ويستمر لمدة 24 ساعة ليتم رفعه قبيل منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، وذلك "بناء على تقييم الوضع" الأمني، بحسب ما جاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال، في البيان، إن القيادة السياسية الإسرائيلية وافقت على "فرض طوق أمني شامل على منطقة يهودا والسامرة (الضفة المحتلة) وإغلاق المعابر مع قطاع غزة في يوم الانتخابات للكنيست يوم الثلاثاء المقبل".