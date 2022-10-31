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حماس تهنئ البرازيل بفوز "دا سيلفا" بانتخابات الرئاسة

31 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:54

الرئيس الفائز بالانتخابات
الرئيس الفائز بالانتخابات

غزة - الرأي

هنّأت حركة "حماس" البرازيل وشعبها  بفوز المناضل الأممي لويس إيناسيو دا سيلفا (لولا) برئاسة البرازيل بعد منافسة حادة مع منافسه الرئيس الحالي جايير بولسونارو.

واعتبر عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة باسم نعيم في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، فوز لولا انتصاراً لكل المظلومين والمضطهدين حول العالم، وفي مقدمتهم الفلسطينيون وقضيتهم العادلة.

وقال: "لولا عرف عنه التزامه القوي والثابت بنصرة فلسطين وشعبها في كل المحافل الدولية"، مضيفا: "نتطلع لأن يزيل الرئيس لولا كل الآثار التي ترتبت على الدعم اللامحدود للكيان الصهيونى العنصري."

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