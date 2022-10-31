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25 قتيلًا إسرائيليًا خلال 2204 عمليات منذ مطلع العام الجاري

31 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:45

القدس المحتلة - الرأي

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الإثنين، أن 25 إسرائيليا قتلوا خلال 2204 عمليات مسلحة نفذها فلسطينيون منذ مطلع العام الجاري.

وبحسب المعطيات التي أوردتها الصحيفة، فقد وقعت العام الماضي، التي شنّ فيها الاحتلال الإسرائيلي العدوان على البلدة القديمة والمسجد الأقصى في القدس وقطاع غزة، 2135 عملية نفذها فلسطينيون وقُتل فيها 20 إسرائيليا.

وكانت قد وقعت في العام 2015، خلال عمليات الطعن الفردية، 2558 عملية، قُتل فيها 29 إسرائيليا.

يذكر أن العمليات التي وقعت العام الحالي بدأت بعمليات إطلاق نار في مدن بني براك وبئر السبع والخضيرة، وكان منفذي العمليتين الأخيرتين من بلدة حورة في النقب ومدينة أم الفحم.

 وأشارت الصحيفة إلى أن عمليتي بئر السبع والخضيرة فاجأتا أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي ركزت عملياتها في الضفة الغربية بينما وقعت العمليتان في قلب إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أنه عندما ركزت قوات الاحتلال عملياتها في منطقة شمال الضفة الغربية، وبشكل خاص في نابلس وجنين، حيث نفذت ليليا حملات اعتقال واسعة طالت أكثر من ألفي فلسطيني.

وادعت الصحيفة أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) منع منذ بداية العام الحالي أكثر من 380 عملية ينفذها فلسطينيون من خلال استخدام مواد متفجرة وأسر جنود ومستوطنين.

وأشارت الصحيفة إلى "حقيقة" أنه "في الواقع الحاصل لا يوجد حل عسكري يمكن من خلاله منع أي شاب فلسطيني بدون انتماء فصائلي ويقرر حمل السلاح أو يقود سيارة لتنفيذ عملية، فيما هناك 400 ألف مستوطن يعيشون إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني".

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