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100 انذار بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال قبل الانتخابات الاسرائيلية

31 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:06

القدس المحتلة - الرأي:

قالت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية "مكان" إن الأجهزة الأمنية لدى الاحتلال تلقت قرابة 100 إنذار حول نية الفلسطينيين تنفيذ عمليات فدائية قبل يوم واحد من انتخابات الكنيست التي ستجري يوم غد الثلاثاء.

وذكرت أن هذا العدد من الإنذارات هو الأعلى منذ مطلع العام الجاري علماً بأن عدد الانذارات بلغ خلال فترة الاعياد اليهودية حوالي ثمانين.

وأشارت إلى عدم تتوفر إنذارات حول مخططات لتنفيذ هجمات أثناء عملية الانتخابات للكنيست لدى الدوائر الأمنية الإسرائيلية، إلا أنها قررت مع ذلك رفع مستوى التأهب يوم غد بعد العمليتين اللتين وقعتا في كريات أربع الليلة قبل الماضية وقرب أريحا أمس.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية حوالي 200 شرطي من "حرس الحدود" في الأماكن الأكثر عرضة لاحتمال وقوع هجمات بالضفة والقدس.

 

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