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نقل جثماني شراب والسماري من اليونان إلى قطاع غزة

31 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:10

شراب والسماري
شراب والسماري

غزة - الرأي:

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه سيتم نقل جثماني المرحومين خالد شراب ومصطفى السماري بعد ظهر اليوم الاثنين باتجاه الأراضي المصرية، لاستكمال كافة الاجراءات اللازمة لنقلهما الى قطاع غزة".

وأوضحت أن سفارة دولة فلسطين لدى اليونان وبالتنسيق مع الجهات اليونانية المختصة، أنجزت كافة الترتيبات والاجراءات المتعلقة بنقل جثماني المرحومين شراب والسماري الى ذويهم في قطاع غزة".

وتقدمت الوزارة من عائلتي المرحومين آل شراب وآل سماري الكرام بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد شهيدي لقمة العيش بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته.

وأعلن عن وفاة الشابين خالد حافظ عطا شراب، ومصطفى خالد مصطفى السماري غرقاً أثناء محاولتهما الوصول إلى اليونان.

 

 

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