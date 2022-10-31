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الدعوة والإرشاد تُنفذ جولات دعوية للملاعب الرياضية وصالات اللياقة

31 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:17

غزة - الرأي:

نفذت دائرة الدعوة المجتمعية والالكترونية جولات دعوية للملاعب الرياضية المعشبة وصالات اللياقة البدنية على مستوى محافظات القطاع، للتذكير بالالتزام بالآداب الإسلامية العامة أثناء ممارسة الألعاب الرياضية، بمشاركة لفيف من الدعاة والخطباء ذوي الكفاءة.

بدوره أوضح مدير الدائرة أ. يوسف أبو معيلق أهمية الجولات في تعزيز القيم وأداء الواجب الدعوي من خلال الكلمة والموعظة الحسنة التي تشمل على أهمية الالتزام في الصلاة على وقتها، واستحضار نية التقوى وسلامة البدن من الأسقام، ونبذ الألفاظ النابية.

مشيداً بجهود الدعاة والخطباء المبذولة في نشر وغرس الثقافة الإسلامية في المجتمع.

 

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