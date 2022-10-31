الصحة: تعافي مريض أصيب بحروق بنسبة 60% من جسمه

غزة- الرأي:

أعلنت الطواقم الطبية بمجمع الشفاء الطبي عن تمكنها من علاج شاب أصيب بحروق بالغة.

وأفاد د.ماهر سكر رئيس قسم مركز عدنان العلمي للحروق والتجميل بالمجمع، أن الطواقم الطبية بالمركز وبالتعاون مع أطباء بلاحدود فرنسا تعاملت مع حالة خطيرة لشاب يبلغ من العمر ١٧ سنة تعرض لحروق نارية ناتجة عن انفجار الألعاب النارية من الدرجة الثالثة بنسبة 60.% من الجسم ،بالإضافة إلى حروق اسنشاقية ،مكث خلالها ما يقارب من ٧٠ يوما في المركز قضى معظمها في العناية المركزة لقسم الحروق.

وذكر سكر أنه خلال هذه الفترة خضع الى عدة عمليات تنظيف وترقيع بالإضافة إلى العلاجات المكثفة والغيارات المتواصلة من قبل الطواقم الطبية والتمريضية والعلاج الطبيعي والتأهيل النفسي والتغذية العلاجية ، وقد غادر المركز وهو في حالة تحسن كبير ويخضع للمتابعة في عيادة الحروق والتجميل بالعيادات الخارجية للمجمع.

من جانبه، أوضح أ.جمال العصار مشرف تمريض أقسام الحروق أن المريض خلال فتره علاجه الطويلة في قسم الحروق بالمجمع توجت بالنجاح وتحسنت حالته برغم خطورتها وهذا نتيجة تكامل جهود جميع الكوادر الصحية بالمركز الذين يعملون بروح الفريق الواحد لتقديم افضل خدمة صحية للمواطن الفلسطيني.

وقدم عائلة المصري شكرهم وتقديرهم العميق الى كافة كوادر المجمع على جهودهم الكبيرة التي بذلوها في شفاء ابنهم.