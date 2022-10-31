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الحكومة الهندية تقدم 2.5 مليون دولار لـ"أونروا"

31 تشرين أول / أكتوبر 2022 04:40

وكالات-الرأي:

قدمت الحكومة الهندية، اليوم الاثنين، 2.5 مليون دولار أميركي، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا".

وجاءت هذه المساهمة لدعم البرامج والخدمات الأساسية للوكالة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وجرى تسليم المساهمة المالية، وهي الدفعة الثانية من مساهمة إجمالية قدرها 5 ملايين دولار أميركي للسنة المالية 2022-2023، بمقر الممثلية الهندية برام الله، لمسؤولة علاقات المانحين والمشاريع المساعدة بدائرة العلاقات الخارجية في "أونروا" سوران وو.

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