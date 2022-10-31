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الاحتلال يعلن إحباط تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية

31 تشرين أول / أكتوبر 2022 06:40

المسدسات المهربة
المسدسات المهربة

الداخل المحتل-الرأي:

أعلن جيش الاحتلال، مساء الإثنين، عن إحباط تهريب 25 مسدسًا من الحدود الأردنية.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإنه تم اعتقال مشتبه به بالقرب من السياج الحدود بعد مطاردته والعثور على المسدسات بحوزته، قبل أن يعتقل آخر بتهمة مساعدته في التهريب.

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