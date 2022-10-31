إصابة مستوطن إثر رشق حافلة بالحجارة شرق القدس المحتلة

19:06الأشغال تستقبل مدير مركز خدمات الجمهور في بلدية خانيونس

16:28الاحتلال يستولي على 616 دونماً لتوسيع مستوطنة في نابلس

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