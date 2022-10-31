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إصابة مستوطن إثر رشق حافلة بالحجارة شرق القدس المحتلة

31 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:43

رشق حافلة بالحجارة
رشق حافلة بالحجارة

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب، مستوطن إثر رشق شبان فلسطينيين لحافلة مستوطنين بالحجارة قرب بلدة حزما شرق مدينة القدس المحتلة.

وأكدت مصادر صحفية، أن الشبان ألقوا الحجارة صوب حافلة للمستوطنين قرب بلدة حزما، وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الجنوبي الغربي للبلدة.

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