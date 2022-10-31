إصابة مستوطن إثر رشق حافلة بالحجارة شرق القدس المحتلة

أصيب، مستوطن إثر رشق شبان فلسطينيين لحافلة مستوطنين بالحجارة قرب بلدة حزما شرق مدينة القدس المحتلة.
وأكدت مصادر صحفية، أن الشبان ألقوا الحجارة صوب حافلة للمستوطنين قرب بلدة حزما، وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الجنوبي الغربي للبلدة.
عاجل |
31 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:43
الضفة المحتلة-الرأي:
أصيب، مستوطن إثر رشق شبان فلسطينيين لحافلة مستوطنين بالحجارة قرب بلدة حزما شرق مدينة القدس المحتلة.
وأكدت مصادر صحفية، أن الشبان ألقوا الحجارة صوب حافلة للمستوطنين قرب بلدة حزما، وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الجنوبي الغربي للبلدة.
16:28الاحتلال يستولي على 616 دونماً لتوسيع مستوطنة في نابلس
20:59طه: الكيان الصهيوني المهدِّد الرئيسي للسلم والأمن بالمنطقة
21:43إصابة مستوطن إثر رشق حافلة بالحجارة شرق القدس المحتلة
19:06الأشغال تستقبل مدير مركز خدمات الجمهور في بلدية خانيونس
18:40الاحتلال يعلن إحباط تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية