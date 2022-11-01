أطعمة غنية بالألياف يجب أن تتناولها.. اعرف الفوائد

تساعد الألياف على خفض نسبة الكوليسترول في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض أخرى مثل سرطان القولون والمستقيم. بالإضافة إلى أنه يحافظ على مستويات السكر في الدم من الارتفاع ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، ما يساعدك على إنقاص الوزن.



وحسب ما ذكره موقع إليك بعض الأطعمة الأفضل لنظام غذائي غني بالألياف.



الأطعمة الغنية بالألياف التي يجب أن تتناولها

الشعير

يحتوى الشعير على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات الأخرى التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض.

الحمص

إنها من أفضل مصادر البروتين والألياف ، فهي تساعد على إبقائك ممتلئًا ، ولديها تركيبة مغذية مذهلة ، فالحمص مليء بالألياف من قائمة البقوليات أضفهم إلى الحساء أو السلطات ، أو تناول وجبة خفيفة من الحمص.

العدس

من أفضل أنواع البقوليات الغنية بالألياف والخصائص الهامة لصحة وتعزيز الجسم .

التوت

كل أنواع التوت مفيدة لك لان التوت يحتوي على معظم الألياف كما أنه لذيذ قد يكون التوت الطازج مكلفًا ، ولكن المجمد غالبًا ما يكون اقتصاديًا. إذا كنت لا تحب القوام الطري للتوت المذاب ، اخلطه في عصير أو قلبه مع دقيق الشوفان.

الكمثرى

ثمرة الكمثرى مصدر رائع للألياف ومقارنة بالعديد من الفواكه الأخرى ، فهي غنية بالألياف القابلة للذوبان بشكل خاص، مما يبطئ عملية الهضم ويخفض نسبة الكوليسترول .

الخرشوف

الخرشوف مليئ بالألياف والخصائص الغذائية أضفها إلى السلطات أو على البيتزا.

بذور الشيا

يمكن لملعقة من بذور الشيا أن تقطع شوطًا طويلاً حيث انها غنية بالألياف بشكل لا يصدق ، وتحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية ، كما أنها غنية بالبروتينات الجيدة". "يمكنك وضعها في دقيق الشوفان واللبن والحلوى والحبوب والسلطات والعصائر."