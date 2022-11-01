حذاء للخيول بحوالي 1200 دولار

طور الفنان الأمريكي، ماركوس فلويد، أحذية رياضية للخيول، استوحاها من نماذج أحذية للبشر، صنعتها الماركات العالمية مثل Air Jordan أو Yeezy Boost.

وأوضح فلويد أن الأحذية مصنوعة من حدوات الحصان، ويباع كل زوج بسعر لا يقل عن 1200 دولار أمريكي، مشيرا إلى أنها أحذية رياضية مميزة، وملائمة لطبيعة الأماكن التي تسير فيها الخيول.

وابتكر الخبير زوج الأحذية، تمهيدا لإطلاق العلامة التجارية "هورس كيكس"، مؤكدا أنه سيكون ضمن مجموعة الخريف لموسم 2022.

وبدءا من 24 أكتوبر، ستتوفر الأحذية المخصصة للطلب عبر موقع الشركة الإلكتروني، بأسعار تبدأ من 1200 دولار أمريكي.

المصدر: CNN