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طيور النورس تضع 5 مصريين في ورطة بالكويت

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:58

طيور النورس تضع 5 مصريين في ورطة بالكويت
طيور النورس تضع 5 مصريين في ورطة بالكويت

ألقى خفر السواحل الكويتية القبض على 5 وافدين مصريين أثناء صيدهم عددا من طيور النورس، وكذلك كانوا يقومون بصيد الأسماك في منطقة جون الكويت.

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، اعترف المصريون بمخالفتهم قانون البيئة بالصيد في جون الكويت، لذلك قررت قوات خفر السواحل اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم إلى مخفر الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.

واحتجز مخفر شرطة شرق المصريين الخمسة تمهيدًا لإبعادهم عن الكويت بسبب الواقعة التي ارتكبوا فيها مخالفة لقانون البيئة بالصيد، ولاعترافهم أنهم اصطادوا تلك الطيور بقصد بيعها.

المصدر: صحيفة "الأنباء"

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