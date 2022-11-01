انطلاق انتخابات "الكنيست" الإسرائيلي الـ25

القدس المحتلة - الرأي:

انطلقت اليوم الثلاثاء، انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ25، حيث تم فتح صناديق الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا، وستغلق عند الساعة العاشرة مساء.

ويحق إلى نحو 6.79 مليون صاحب حق اقتراع التوجه إلى صناديق الاقتراع، علما أن هذه الانتخابات الخامسة التي تجري في غضون 3 سنوات ونصف السنة، حيث تتنافس في هذه الانتخابات 40 قائمة انتخابية، على 120 مقعدا برلمانيا.

ومن بين القوائم التي تنافس في الانتخابات، هناك 13 قائمة فقط ممثلة بالكنيست الحالي منها 3 قوائم عربية هي التجمع الوطني الديموقراطي، وقائمة تحالف الجبهة والتغيير والقائمة الموحدة.

وتظهر الإحصاءات، أن عدد الناخبين العرب من سجل الناخبين يقارب 1.1 مليون شخص، حيث إن نسبة العرب من بين أصحاب حق الاقتراع تلامس نسبة 16%، بينما نسبة العرب في الداخل هي 18.1%، إضافة إلى 50 ألف شخص من العرب، بمن فيهم طلاب وطالبات الجامعات في الخارج.

وتتزامن انتخابات الكنيست مع التوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسط تحذيرات محللين إسرائيليين من مخاوف اندلاع انتفاضة ثالثة.

وعليه، قررت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعزيز إجراءاتها الأمنية في يوم الانتخابات، ونشر أكثر من 18 ألف شرطي، في ظل مخاوف أمنية من تنفيذ عمليات.