وكالة الرأي الفلسطينية انطلاق انتخابات "الكنيست" الإسرائيلي الـ25 وكالة الرأي الفلسطينية " قاسم" يتفقد مركز البيانات الرئيس التابع لوزارة الصحة وكالة الرأي الفلسطينية "الإرشاد التربوي" بمديرية تعليم الشمال يعقد مؤتمر حالة "مصغّر" وكالة الرأي الفلسطينية 84 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال أكتوبر المنصرم وكالة الرأي الفلسطينية زقوت: مستشفى الإندونيسي يقدم نموذجا متطورا في تقديم الخدمة الصحية وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية واللحوم بغزة اليوم الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية كلية مجتمع الأقصى ووزارة الصحة تبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية طيور النورس تضع 5 مصريين في ورطة بالكويت وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعيةبالشمال تكرم موظفي قسم الحاسوب بالمديرية
أخبار » الأخبار العبرية

انطلاق انتخابات "الكنيست" الإسرائيلي الـ25

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:25

القدس المحتلة - الرأي:

انطلقت اليوم الثلاثاء، انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ25، حيث تم فتح صناديق الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا، وستغلق عند الساعة العاشرة مساء.

ويحق إلى نحو 6.79 مليون صاحب حق اقتراع التوجه إلى صناديق الاقتراع، علما أن هذه الانتخابات الخامسة التي تجري في غضون 3 سنوات ونصف السنة، حيث تتنافس في هذه الانتخابات 40 قائمة انتخابية، على 120 مقعدا برلمانيا.

ومن بين القوائم التي تنافس في الانتخابات، هناك 13 قائمة فقط ممثلة بالكنيست الحالي منها 3 قوائم عربية هي التجمع الوطني الديموقراطي، وقائمة تحالف الجبهة والتغيير والقائمة الموحدة.

وتظهر الإحصاءات، أن عدد الناخبين العرب من سجل الناخبين يقارب 1.1 مليون شخص، حيث إن نسبة العرب من بين أصحاب حق الاقتراع تلامس نسبة 16%، بينما نسبة العرب في الداخل هي 18.1%، إضافة إلى 50 ألف شخص من العرب، بمن فيهم طلاب وطالبات الجامعات في الخارج.

وتتزامن انتخابات الكنيست مع التوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسط تحذيرات محللين إسرائيليين من مخاوف اندلاع انتفاضة ثالثة.

وعليه، قررت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعزيز إجراءاتها الأمنية في يوم الانتخابات، ونشر أكثر من 18 ألف شرطي، في ظل مخاوف أمنية من تنفيذ عمليات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟