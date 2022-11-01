"سلطة النقد" تنفي وقف تداول الإصدار القديم من فئة الـ50 ديناراً أردنياً

غزة - الرأي:

نفت سلطة النقد، وقف تداول الإصدار القديم من فئة الخمسين ديناراً أردنياً، مؤكدة أنها تتمتع بقوة الإبراء القانونية الكاملة وقابلة للدفع والإيداع والصرف لدى البنوك والصرافين المرخصين من سلطة النقد.

ودعت سلطة النقد في بيان لها، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى التوجه أو التواصل مع قاعة استقبال الجمهور التابعة لسلطة النقد في قطاع غزة في حال مواجهة أية إشكاليات في عمليات إيداع واستبدال هذه الفئة في البنوك ولدى الصرافين المرخصين.

وقالت: إنها تتابع باستمرار الإصدارات الجديدة وأية تعديلات على فئات العملة المتداولة وتنشر أي قرارات تتعلق باستبدال أو إلغاء أية فئة أو إصدار من أية عملة متداولة في السوق الفلسطيني.

وأهابت سلطة النقد بجميع المواطنين عدم التعاطي مع هذه الإشاعات، وضرورة الاستفادة من خدمات الإيداع التي تقدمها المصارف المرخصة، ودعت الجمهور لإيداع الأموال والاحتفاظ بها لدى المصارف، ما يمّكن سلطة النقد من إحصاء أية فئات قديمة والعمل على استبدالها أولا بأول.

وشددت على أن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع تضمن أموال المودعين في الجهاز المصرفي، وأن شبكة الحماية المصرفية التي أنشأتها سلطة النقد والتي تضم المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، وسلطة الرقابة والإشراف، ودور سلطة النقد كمقرض في حالات الطوارئ تسهم بشكل فعال في الحفاظ على الاستقرار المالي في دولة فلسطين.