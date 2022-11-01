الصحة: تعافي مريض بمجمع الشفاء أصيب بحروق بنسبة 60%

غزة- الرأي

قال د.ماهر سكر رئيس قسم مركز عدنان العلمي للحروق والتجميل بمجمع الشفاء الطبي، إن الطواقم الطبية بالمركز وبالتعاون مع أطباء بلا حدود فرنسا تعاملت مع حالة خطيرة لشاب يبلغ من العمر ١٧ سنة تعرض لحروق نارية ناتجة عن انفجار الألعاب النارية من الدرجة الثالثة بنسبة 60.% من الجسم ،بالإضافة إلى حروق استنشاقية.

وأوضح سكر أن المريض مكث خلالها ما يقارب ٧٠ يوماً في المركز قضى معظمها في العناية المركزة لقسم الحروق وخلال هذه الفترة خضع الى عدة عمليات تنظيف وترقيع بالإضافة إلى العلاجات المكثفة والغيارات المتواصلة من قبل الطواقم الطبية والتمريضية والعلاج الطبيعي والتأهيل النفسي والتغذية العلاجية.

وأفاد سكر أن المريض غادر المركز وهو في حالة تحسن كبير ويخضع للمتابعة في عيادة الحروق والتجميل بالعيادات الخارجية للمجمع. من جانبه.

أوضح أ.جمال العصار مشرف تمريض أقسام الحروق، أن المريض خلال فتره علاجه الطويلة في قسم الحروق بالمجمع توجت حالته بالنجاح وتحسنت رغم خطورتها وهذا نتيجة تكامل جهود جميع الكوادر الصحية بالمركز الذين يعملون بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطن الفلسطيني.

وقدمت عائلة المصري شكرهم وتقديرهم العميق الى كافة كوادر المجمع على جهودهم الكبيرة التي بذلوها في شفاء ابنهم.