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مستوطنون يعتدون على مواطن داخل مركبته في بيت لحم

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 06:10

بيت لحم- الرأي

أفاد رئيس مجلس قروي المنية زايد كوازية، اليوم الثلاثاء، بأن مستوطنين اعتدوا على مواطن في قرية المنية جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال كوازبة، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا المواطن أيمن فروخ، وحاولوا تحطيم زجاج سيارته، حيث تصدى لهم.

وأضاف المسؤول، أن أعدادا كبيرة من المستوطنين يتجمهرون الآن في محيط مدرسة المنية الثانوية على الشارع الرئيس الموصل الى واد سعير.

يشار الى أن المستوطنين صعدوا خلال الأيام الماضية، من هجمتهم بحق أهالي قرية المنية، تمثلت بالاعتداء على منازلهم، ورشق سيارات المواطنين بالحجارة.

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