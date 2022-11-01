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إصابات بالاختناق خلال مواجهات قرب حاجز حوارة

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 07:13

نابلس- الرأي

أفادت مصادر محلية بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، اليوم، عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة لكسر الحصار على حاجز حوارة جنوب نابلس.

وذكرت المصادر باستهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي المشاركين بقنابل الغاز في فعالية دعت لها فصائل وفعاليات ومؤسسات محافظة نابلس، لكسر الحصار المفروض على المحافظة منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وأطلق مقاومون النار، تجاه قوات الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأنهم سمعوا أصوات إطلاق نار في منطقة حاجز حوارة، فيما فرضت قوات الاحتلال طوقًا أمنيًا مشددًا بحثًا عن منفذي إطلاق النار.

وتأتي عمليات إطلاق النار ردًا على جرائم الاحتلال بحق المواطنين وممتلكاتهم، والتي زادت حِدتها خلال الفترة الأخيرة.

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