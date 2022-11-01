الاحتلال يعتقل فلسطيني في طبريا بزعم محاولة اختطاف مستوطنة

الداخل المحتل- الرأي

ذكرت وسائل اعلام عبرية، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت اليوم، فلسطينياً من يافا بالداخل الفلسطيني المحتل بزعم الاشتباه في محاولته اختطاف مستوطنة إسرائيلية في العشرينات من عمرها.

ووفق موقع "0404" العبري، نقلاً عن المستوطنة قالت إن فلسطينيًا "حاول إجبارها على ركوب سيارته في شارع ديفيد رامز في طبريا".

وأشارت أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى المنطقة وبدأت بتفتيش الشوارع المجاورة، وبعد وقت قصير اعتقلت فلسطينيًا (51 عامًا) من سكان يافا، بزعم الاشتباه بمحاولته اختطاف المستوطنة.

بدورها، ذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أن الشبهة الأولية تشير إلى أن عملية الاختطاف ذات خلفية وطنية، مشيرا إلى تحويل المعتقل للتحقيق في القضية إلى جهاز الأمن العام.