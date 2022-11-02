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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة والقدس

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:24

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، 10 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: أشرف طبال، وحسن أبو ساري، من مخيم نور شمس بطولكرم.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الأسير المحرر حمزة بوزية، ونور الأسعد من كفل حارس بقلقيلية، ومجاهد حمدان من بيتا جنوب نابلس.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أيمن السمهوري من مخيم عقبة جبر في أريحا، فيما اعتقلت من مخيم عايدة شمال بيت لحم، الجريح أمير عليان، وإبراهيم عليان.

ومن القدس، اعتقلت القوات الشابين: محمد العباسي، وأمين عبيسان.

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