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الاحتلال يهدم 4 منازل في جنين وبيت لحم

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:32

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 4 منازل في محافظتي جنين وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية جلبون شمال شرق جنين برفقة جرافتين عسكريتين، وهدمت منزلا للمواطن خالد جمال أبو الرب، وآخر يعود للمواطن أمير محمد أبو سيف، بحجة عدم الترخيص.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عين جويزة "حي اسميع" بقرية الولجة شمال غرب بيت لحم، وهدمت منزل المواطن عثمان الشويكي المكون من طابق، وآخر للمواطنة ختام خليل رضوان، والبالغ مساحتهما 120 مترا مربعا؛ بحجة عدم الترخيص.

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