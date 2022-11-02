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كشف خطورة استخدام "واتس آب"

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:20

كشف خطورة استخدام "واتس آب"
كشف خطورة استخدام

كشف أندريه سلوبودتشيكوف، الخبير في أمن المعلومات، مخاطر استخدام تطبيق WhatsApp.

وأشار الخبير في حديث لوكالة Prime الروسية للأنباء، إلى أن تطبيق WhatsApp مثله مثل برنامج المراسلة messenger الشهير ، غالبا ما تكتشف فيه نقاط ضعف حرجة. لذلك يمكن اعتباره الأكثر خطورة.

ويضيف، لقد سمح تحديد نقاط الضعف في WhatsApp، بتشغيل تعليمات برمجية عشوائية على الجهاز والحصول على المعلومات اللازمة بصورة كاملة. ومن اجل ذلك يرسل الهاكرز مقاطع فيديو فيها تعليمات برمجية ضارة. ويشير الخبير إلى أنه ليس مستبعدا وجود نقاط ضعف في برامج المراسلة الأقل شيوعا.

ووفقا له، غالبا ما يكون سبب التسريبات أخطاء يقترفها المستخدم، بما فيها عدم تحديث التطبيق.

ويسمج تطبيق WhatsApp بإرسال واستلام الرسائل والصور واشرطة الفيديو والوثائق والرسائل الصوتية والمكالمات الهاتفية.

وتجدر الإشارة، إلى أن WhatsApp تملكها شركة Meta (شبكة التواصل الاجتماعي Facebook وشبكة Instagram) المحظورة حاليا في روسيا باعتبارها متطرفة.

المصدر: نوفوستي

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