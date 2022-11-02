وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف كويكب يهدد الأرض وكالة الرأي الفلسطينية دوري أبطال أوروبا.. بورتو ينهي المشوار القاري لأتلتيكو ويحسم الصدارة وكالة الرأي الفلسطينية غزة: 6 إصابات بـ 8 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية كشف خطورة استخدام "واتس آب" وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تعمل على تحديث ميزة Moment 2 لنظام التشغيل ويندوز 11 وكالة الرأي الفلسطينية حماس: شعبنا سيبقى متمسكًا بحقوقه الوطنية حتى التحرير والعودة وكالة الرأي الفلسطينية الصين تسعي لشحن 25 مليون جهاز واقع افتراضي بحلول عام 2026 وكالة الرأي الفلسطينية إصابة ضابط بعملية دهس غرب رام الله واستشهاد منفذها وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة السياحة تقدم خدمة الإرشاد التوعوي لطلبة لمعهد الأزهر الديني

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:53

الكنيسة البيزنطية تقدم خدمة الإرشاد التوعوي لطلبة لمعهد الأزهر الديني
الكنيسة البيزنطية تقدم خدمة الإرشاد التوعوي لطلبة لمعهد الأزهر الديني

غزة- الرأي
استقبلت إدارة  الكنيسة البيزنطية  أمس الثلاثاء، طلبة المعهد الأزهر الديني والبالغ عددهم 200 طالب ، وذلك في اطار تعزيز التوعية لشرائح المجتمع بمعرفة إرثهم وحضارتهم وتاريخهم المجيد في كافة  الحقب الزمنية ، والإرتقاء والنهوض بوسائل  تعلم النشئ  في المدارس عملياً ، من خلال المشاهدة والتجربة  والتعرف علي المقتنيات الأثرية الوطنية .

وقدم  المرشد الأثري  شرحاً مفصلاً عن جهود الوزارة ودورها الريادي في الحفاظ على المواقع والمقتنيات الأثرية، فضلاً عن تقديم التعريف بأنماط الحياة التي كانت سائدة في القرن الخامس والميلادي ومدي التسامح الديني مبينأ ان الكنيسة عاصرت اربعة عشر خليفة مسلم حافظا عليها وهذا يدلل على سماحه الاسلام.

  وقدم أ خالد الهجين للطلبة   شرحاَ عن تاريخ الموقع الاثري وسبل الحفاظ عليه  وسرد القصص التاريخية  التي تجسد عراقة غزة ومجد الحضارة الفلسطينية .

يذكر أن الكنيسة البيزنطية تستقبل منذ افتتاحها العام الماضي  يومياً المدارس والمؤسسات  التعليمية والنخب المجتمعية و الوفود الدولية الهامة،وتقدم لهم الارشاد التعريفي ياهمية الموقع ومراحل التطوير والترميم وتواصل دورها في الحفاظ على المعالم التاريخية.

313899215_5590846474336351_3133305748010736843_n الكنيسة البيزنطية تقدم خدمة الإرشاد التوعوي لطلبة لمعهد الأزهر الديني 314364283_5590845981003067_8945188267296266687_n 313403303_5590846334336365_824091348696813884_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟