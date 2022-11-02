وزارة السياحة تقدم خدمة الإرشاد التوعوي لطلبة لمعهد الأزهر الديني

غزة- الرأي

استقبلت إدارة الكنيسة البيزنطية أمس الثلاثاء، طلبة المعهد الأزهر الديني والبالغ عددهم 200 طالب ، وذلك في اطار تعزيز التوعية لشرائح المجتمع بمعرفة إرثهم وحضارتهم وتاريخهم المجيد في كافة الحقب الزمنية ، والإرتقاء والنهوض بوسائل تعلم النشئ في المدارس عملياً ، من خلال المشاهدة والتجربة والتعرف علي المقتنيات الأثرية الوطنية .

وقدم المرشد الأثري شرحاً مفصلاً عن جهود الوزارة ودورها الريادي في الحفاظ على المواقع والمقتنيات الأثرية، فضلاً عن تقديم التعريف بأنماط الحياة التي كانت سائدة في القرن الخامس والميلادي ومدي التسامح الديني مبينأ ان الكنيسة عاصرت اربعة عشر خليفة مسلم حافظا عليها وهذا يدلل على سماحه الاسلام.

وقدم أ خالد الهجين للطلبة شرحاَ عن تاريخ الموقع الاثري وسبل الحفاظ عليه وسرد القصص التاريخية التي تجسد عراقة غزة ومجد الحضارة الفلسطينية .

يذكر أن الكنيسة البيزنطية تستقبل منذ افتتاحها العام الماضي يومياً المدارس والمؤسسات التعليمية والنخب المجتمعية و الوفود الدولية الهامة،وتقدم لهم الارشاد التعريفي ياهمية الموقع ومراحل التطوير والترميم وتواصل دورها في الحفاظ على المعالم التاريخية.