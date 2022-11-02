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فعالية احتجاجية في غزة رفضًا لـ "وعد بلفور"

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:29

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

نظّمت فصائل العمل الوطني والإسلامي، صباح اليوم الأربعاء، فعالية احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة وسط مدينة غزة، تزامناً مع الذكرى الـ105 لوعد بلفور المشؤوم.

وشارك عشرات الشخصيات القيادية والوطنية في الوقفة التي أكدوا خلالها أنهم مستمرون في طريق النضال حتى تحقيق أهداف الشعب بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما نقلت الفعالية رسائل دعم وإسناد لأهلنا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، لمواصلة طريق الانتفاضة الشعبية الشاملة أمام الاحتلال "الإسرائيلي".

وفي ختام الفعالية سلّمت فصائل العمل الوطني والإسلامي مذكرة احتجاج إلى مكتب الأمم المتحدة احتجاجًا على استمرار معاناة شعبنا جراء وعد بلفور.

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