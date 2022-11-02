مباحث التموين تتلف 980 كجم من الخوخ الفاسد

غزة- الرأي

ضبطت دائرة شرطة البلديات بالمحافظة الوسطى بالاشتراك مع مباحث التموين كميات من فاكهة "الخوخ" الفاسد، خلال جولاتها الميدانية المشتركة لطواقمها في سوق النصيرات بالتعاون مع قسم الصحة والطب الوقائي في بلدية النصيرات.

وأوضحت شرطة محافظة الوسطى أن إحدى دوريات شرطة البلديات العاملة في سوق النصيرات بالاشتراك مع مباحث التموين تمكنت من ضبط نحو (980 كيلو)، من الخوخ الفاسد وذلك بعد معاينتها وظهور علامات فساد عليها.

وذكرت شرط البلديات أنه تم تحرير محاضر ضبط للبائعين المخالفين، وإتلاف الكميات المضبوطة حسب الأصول في مكب النفايات التابع للبلدية حسب الأصول.