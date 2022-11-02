وكالة الرأي الفلسطينية "وعد بلفور" يتحطم على صخرة حلم العودة للديار وكالة الرأي الفلسطينية "الإنقاذ البحري" يقدم المساعدة لصيادين تعطل مركبهم شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة توقف مطلقًا للنار في شجار بالنصيرات وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يطالب بريطانيا بإعلان مسؤوليتها عن جريمة "وعد بلفور" وكالة الرأي الفلسطينية دائرة "الجرائم الالكترونية" تُنجز قضية سطو إلكتروني لإحدى الشركات التقنية وكالة الرأي الفلسطينية داخلية الشمال تُنجز أكثر من 8 آلاف معاملة خلال شهر أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تتلف 980 كجم من الخوخ الفاسد وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تبحث تعاونها مع المؤسسات الدينية بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يدعو لملاحقة مرتكبي الاعتداءات ضد الصحفيين وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُشارك في معرض الصناعات الغذائية "غذاؤنا فلسطيني 2022"
أخبار » الأخبار الحكومية

مباحث التموين تتلف 980 كجم من الخوخ الفاسد

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:11

مباحث التموين تتلف 980 كجم من الخوخ الفاسد
مباحث التموين تتلف 980 كجم من الخوخ الفاسد

غزة- الرأي

ضبطت دائرة شرطة البلديات بالمحافظة الوسطى بالاشتراك مع مباحث التموين كميات من فاكهة "الخوخ" الفاسد، خلال جولاتها الميدانية المشتركة لطواقمها في سوق النصيرات بالتعاون مع قسم الصحة والطب الوقائي في بلدية النصيرات.

وأوضحت شرطة محافظة الوسطى أن إحدى دوريات شرطة البلديات العاملة في سوق النصيرات بالاشتراك مع مباحث التموين تمكنت من ضبط نحو (980 كيلو)، من الخوخ الفاسد وذلك بعد معاينتها وظهور علامات فساد عليها.

وذكرت شرط البلديات أنه تم تحرير محاضر ضبط للبائعين المخالفين، وإتلاف الكميات المضبوطة حسب الأصول في مكب النفايات التابع للبلدية حسب الأصول.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟