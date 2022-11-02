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دائرة "الجرائم الالكترونية" تُنجز قضية سطو إلكتروني لإحدى الشركات التقنية

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:22

دائرة "الجرائم الالكترونية" تُنجز قضية سطو إلكتروني لإحدى الشركات التقنية
دائرة

غزة- الرأي

 أنجز قسم التحقيق الرقمي بدائرة "الجرائم الإلكترونية" بالمباحث العامة قضية اختراق "سيرفرات" والسطو الإلكتروني لإحدى الشركات التقنية داخل قطاع غزة

وذكر قسم التحقيق الرقمي أنه وفور تلقي الشكوى، باشر بإجراءات التحقيق الفني والرقمي، مُبيناً أن الشركة تعرضت لعملية سطو الكتروني من خلال اختراق هاتف VOIP والخاص بالشركة والاتصال من خلاله على أرقام دولية مما تسبب بخسائر تقدر بمبلغ 4 آلاف شيكل. 

وبيّن القسم أنه ومن خلال المتابعة الفنية وبالتحقيق حول الواقعة تبين قيام المدعو "ع. ع" بعملية الاختراق.

ولفت قسم التحقيق الرقمي إلى أنه تم ضبط المشتبه به والأجهزة المستخدمة وبتدوين أقواله أقر بالواقعة، واحالته للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

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