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الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء شرق قلقيلية

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:29

قلقيلية- الرأي

سلمت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم، عدداً من المواطنين إخطارات بوقف البناء في بلدة عزون شرق قلقيلية في الضفة المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس بلدي عزون أحمد عنايا، بأن سلطات الاحتلال سلمت إخطارات وقف بناء لـ 15 منزلاً قيد الإنشاء في المنطقة الشمالية من البلدة.

وأوضح عنايا، أن تسليم الاخطارات جاء بعد البدء بتجريف أراض بالقرب من المنطقة مساء أمس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تسليم المواطنين بالضفة المحتلة إخطارات لوقف البناء أو هدم منازلهم بدعوى عدم الترخيص، بهدم التنغيص على حياتهم وطردهم من أراضيهم وممتلكاتهم والسيطرة عليها.

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