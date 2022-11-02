الأونروا: استمرار صرف دفعات ماليه لإعادة المنازل المدمرة

غزة- الرأي

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إنها قدمت الدعم لـ 1,275 عائلة متضررة من خلال مساعدات نقدية لدفع بدل الإيجار للمأوى الانتقالي، وإصلاح 7,067 منزلاً متضرراً بشكل جزئي، وإعادة إعمار 590 منزلاً مدمراً بشكل كلي، وذلك في إطار جهود الأونروا المستمرة للاستجابة لاحتياجات عائلات لاجئي فلسطين التي تأثرت منازلهم خلال تصعيد مايو 2021.

وأوضحت الوكالة اليوم أنه واعتباراً من أمس 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، تواصل الأونروا صرف دفعات للتقدم في إعادة إعمار المنازل المدمرة ل 165 عائلة، بينما من المتوقع أن تحصل 56 عائلة على دفعات أولى لبدء إعادة إعمار منازلهم مع نهاية الأسبوع الحالي.