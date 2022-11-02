مستوطنون يحرقون أرض مواطن بنابلس ويحولونها لملعب

نابلس- الرأي

تفاجأ أحد المواطنين في نابلس عند توجهه لأرضه في بلدة الساوية جنوب المحافظة، باقتلاع المستوطنين لأشجارها وحرقها بشكل كامل، وإقامة ملعب رياضي خاص بهم.

وأوضح المواطن عبد الرحيم سليمان أنه يملك قطعة أرض مساحتها 8 دونمات تقع بالقرب من مستوطنة "رحاليم" المقامة على أراضي الساوية.

وأضاف أنه وجد أرضه جرداء من الأشجار التي تم اقتلاعها وحرقها، لإنشاء ملعب رياضي للمستوطنين في المنطقة.

وأشار إلى أن الأرض كانت مزروعة بعشرات أشجار الزيتون والتين، وتقع ضمن حوض رقم 8 في منطقة أرض التلمة التابعة للبلدة.

وناشد أصحاب الأراضي هناك لمساندتهم حتى استرجاع أراضيهم التي صادرها المستوطنون.

وخلال الفترة الماضية صادقت سلطات الاحتلال على عدة مخططات استيطانية لمصادرة مئات الدونمات من أراضي الساوية والقرى المجاورة لصالح مشاريع استيطانية.