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الاحتلال يعتقل 20 مواطنًا بالضفة

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:27

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب وزارة الأسرى في غزة، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 20 مواطنًا خلال حملة مداهمات واقتحامات لمحافظات الضفة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من جنين، وهم: نور مشارقة، وأدهم عمور، وطارق الزغبي، و4 مواطنين من نابلس، وهم: خالد الطويل، محمد فطوم، محمد جوري، صمصام العطعوط.

وفي رام الله، اعتقلت القوات الأسيرين المحررين عهد الريماوي، من بيت ريما، ورامي حمدان، إلى جانب الطفل عبد الرحمن الحاج من بيت سيرا، وعاطف النعسان من المغير.

وفي مخيم الفوار جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الحاج خليل العزة، وثلاثة من أبنائه هم: محمد، عزة، وعلاء، وثلاثة أشقاء آخرين هم، حسن، ومحمد، وإسماعيل العزة.

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