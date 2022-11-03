وكالة الرأي الفلسطينية دوري الأبطال: خماسية تضع ريال مدريد في القمة وكالة الرأي الفلسطينية عوامل جديدة فى عملية تكيف الدول والبلدان مع تغير المناخ وكالة الرأي الفلسطينية خبير يكشف عن خطورة نقاط ضعف "واتس آب" وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاتان و6 إصابات بـ 19 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية ميزة جديدة بتحديث ويندوز 11 فى يناير المقبل.. تفاصيل وكالة الرأي الفلسطينية للنباتيين.. 3 عصائر للتحكم في الوزن بشكل صحي وفعال وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تطلق حواسب Surface الجديدة بمواصفات فائقة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 20 مواطنًا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل الشمال تعزز تعاونها مع وفدٍ من وزارة الاقتصاد وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية بغزة اليوم
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

ميزة جديدة بتحديث ويندوز 11 فى يناير المقبل.. تفاصيل

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:06

ميزة جديدة بتحديث ويندوز 11 فى يناير المقبل.. تفاصيل
ميزة جديدة بتحديث ويندوز 11 فى يناير المقبل.. تفاصيل

أعطت مايكروسوفت لمحة عن الميزة التي قد تأتي بها "Moment 2" في يناير 2023، فمنذ الإصدار 22H2 من ويندوز 11، كرست شركة Redmond WA لإصدار تحديثات ميزات أصغر، تُعرف داخليًا باسم "Moment". الأول أعطانا علامات التبويب المطلوبة كثيرًا في File Explorer إلى جانب تقنية Context IQ، تم تحديد الإصدار التالي من ويندوز 11 22H2 "Moment" حاليًا في أوائل عام 2023، وفقًا للمصادر، بعد أن يخضع للاختبار طوال عام 2022.
روابط إعلانية بواسطة Project Agora
قد تحصل على وظيفة ذات رواتب عالية من خلال دورات الأمن السيبراني عبر الإنترنت.
 
في نشرة ويب لـ ويندوز إنسايدر مؤخرًا على يوتيوب، أظهر عرض توضيحيًا لمعاينة ويندوز 11 - مع شريط مهام محسّن يعمل باللمس أعمق للأجهزة اللوحية، يبدو أن هذا الإصدار يشير إلى "لحظة 2" من هذا الإصدار من Windows 11 ، الإصدار 22H2.
 
لم يُعرف سجل التغيير الكامل لـ "Moment 2" حتى الآن، ولكن في البث الشبكي، حصل مشاهدو ويندوز إنسايدر على الأقل على لمحة عن كيفية ظهور شريط المهام الخاص بالكمبيوتر اللوحي وتحريكه حسبما نقلت Digitartlends.
 
وربما يكون العديد منهم قد اختبر هذه الميزة بالفعل كجزء من برنامج ويندوز إنسايدر، وضع الحماية للاختبار العام للشركة.
 
ضع في اعتبارك أن مايكروسوفت تنوي شحن Build 23003 في شكل تحديث تراكمي من إما Build 22621 أو 22622 إلى Build 22623.
 
وإذا كان هذا يبدو محيرًا فذلك لأن "Moment 2" ليس إصدارًا جديدًا لنظام التشغيل، ولكنه تحديث لـ الإصدار 22H2 الحالي بدلاً من ذلك. 
 
لاحظ أيضًا أن ميزات "Moment" الجديدة هذه لن يتم شحنها مع الإصدار 22H2 من ويندوز 11، والذي لا يوفر للمستخدمين مخططًا زمنيًا واضحًا لموعد وصول هذه الميزات.
 
يبدو أن مايكروسوفت على علم بهذه الإعلانات المربكة وقد وعدت بتقديم تفاصيل في الوثائق المحدثة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟