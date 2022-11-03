ميزة جديدة بتحديث ويندوز 11 فى يناير المقبل.. تفاصيل

أعطت مايكروسوفت لمحة عن الميزة التي قد تأتي بها "Moment 2" في يناير 2023، فمنذ الإصدار 22H2 من ويندوز 11، كرست شركة Redmond WA لإصدار تحديثات ميزات أصغر، تُعرف داخليًا باسم "Moment". الأول أعطانا علامات التبويب المطلوبة كثيرًا في File Explorer إلى جانب تقنية Context IQ، تم تحديد الإصدار التالي من ويندوز 11 22H2 "Moment" حاليًا في أوائل عام 2023، وفقًا للمصادر، بعد أن يخضع للاختبار طوال عام 2022.

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في نشرة ويب لـ ويندوز إنسايدر مؤخرًا على يوتيوب، أظهر عرض توضيحيًا لمعاينة ويندوز 11 - مع شريط مهام محسّن يعمل باللمس أعمق للأجهزة اللوحية، يبدو أن هذا الإصدار يشير إلى "لحظة 2" من هذا الإصدار من Windows 11 ، الإصدار 22H2.



لم يُعرف سجل التغيير الكامل لـ "Moment 2" حتى الآن، ولكن في البث الشبكي، حصل مشاهدو ويندوز إنسايدر على الأقل على لمحة عن كيفية ظهور شريط المهام الخاص بالكمبيوتر اللوحي وتحريكه حسبما نقلت Digitartlends.



وربما يكون العديد منهم قد اختبر هذه الميزة بالفعل كجزء من برنامج ويندوز إنسايدر، وضع الحماية للاختبار العام للشركة.



ضع في اعتبارك أن مايكروسوفت تنوي شحن Build 23003 في شكل تحديث تراكمي من إما Build 22621 أو 22622 إلى Build 22623.



وإذا كان هذا يبدو محيرًا فذلك لأن "Moment 2" ليس إصدارًا جديدًا لنظام التشغيل، ولكنه تحديث لـ الإصدار 22H2 الحالي بدلاً من ذلك.



لاحظ أيضًا أن ميزات "Moment" الجديدة هذه لن يتم شحنها مع الإصدار 22H2 من ويندوز 11، والذي لا يوفر للمستخدمين مخططًا زمنيًا واضحًا لموعد وصول هذه الميزات.



يبدو أن مايكروسوفت على علم بهذه الإعلانات المربكة وقد وعدت بتقديم تفاصيل في الوثائق المحدثة.