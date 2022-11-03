وكالة الرأي الفلسطينية دوري الأبطال: خماسية تضع ريال مدريد في القمة وكالة الرأي الفلسطينية عوامل جديدة فى عملية تكيف الدول والبلدان مع تغير المناخ وكالة الرأي الفلسطينية خبير يكشف عن خطورة نقاط ضعف "واتس آب" وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاتان و6 إصابات بـ 19 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية ميزة جديدة بتحديث ويندوز 11 فى يناير المقبل.. تفاصيل وكالة الرأي الفلسطينية للنباتيين.. 3 عصائر للتحكم في الوزن بشكل صحي وفعال وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تطلق حواسب Surface الجديدة بمواصفات فائقة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 20 مواطنًا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل الشمال تعزز تعاونها مع وفدٍ من وزارة الاقتصاد وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية بغزة اليوم
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

خبير يكشف عن خطورة نقاط ضعف "واتس آب"

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:12

خبير يكشف عن خطورة نقاط ضعف "واتس آب"
خبير يكشف عن خطورة نقاط ضعف

كشف أندريه سلوبودتشيكوف، الخبير في أمن المعلومات، مجموعة من المخاطر التى قد تواجهك عند استخدام تطبيق WhatsApp، وأشار الخبير في حديث لوكالة Prime الروسية للأنباء، إلى أن تطبيق WhatsApp مثله مثل برنامج المراسلة messenger الشهير، غالبا ما تكتشف فيه نقاط ضعف حرجة، لذلك يمكن اعتباره الأكثر خطورة.
 
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يضيف، لقد سمح تحديد نقاط الضعف في WhatsApp، بتشغيل تعليمات برمجية عشوائية على الجهاز والحصول على المعلومات اللازمة بصورة كاملة، ومن أجل ذلك يرسل الهاكرز مقاطع فيديو فيها تعليمات برمجية ضارة، ويشير الخبير إلى أنه ليس مستبعدا وجود نقاط ضعف في برامج المراسلة الأقل شيوعا.
 
ووفقا له، غالبا ما يكون سبب التسريبات أخطاء يقترفها المستخدم، بما فيها عدم تحديث التطبيق، ويسمح تطبيق WhatsApp بإرسال واستلام الرسائل والصور واشرطة الفيديو والوثائق والرسائل الصوتية والمكالمات الهاتفية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟