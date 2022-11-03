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تكريما لتاريخه الرياضي الحافل

"هنية" يعلن رعاية كأس المرحوم "فتحي جودة" لكرة اليد

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:40

"هنية" يعلن رعاية كأس المرحوم "فتحي جودة" لكرة اليد

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، عن إطلاق اسم المرحوم فتحي جودة على بطولة كأس فلسطين للمحافظات الجنوبية بكرة اليد، ورعاية البطولة بمبلغ 3000 دولار.

وأكد هنية خلال اتصاله مع رئيس اتحاد كرة اليد جمال أبو يوسف أن البطولة ستحمل اسم المرحوم جودة تقديرا ووفاء لتاريخه الرياضي الحافل كأحد أبرز القيادات الرياضية الفلسطينية.

وأضاف أن المرحوم فتحي جودة كان لاعبا في صفوف المنتخب الفلسطيني لكرة اليد، ولعب لصالح النادي الأهلي المصري، وترأس الاتحاد الفلسطيني للعبة على مدار (20) عاما، ومن ثم شغل منصب الأمين العام للجنة الأولمبية.

من جانبه شكر جمال أبو يوسف رئيس اتحاد كرة اليد جهود هنية في دعم الرياضة، ورعاية بطولة كأس المرحوم فتحي جودة، وأثنى على دور المرحوم في تطوير لعبة كرة اليد.

يذكر أن بطل كأس كرة اليد سيحصل على مكافأة بمبلغ 1000 دولار، بينما سيخصص مبلغ 2000 دولار لتنظيم البطولة.

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