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"التوجيه السياسي" ينفذ مجموعة أنشطة في ذكرى وعد بلفور

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:24

"التوجيه السياسي" ينفذ مجموعة أنشطة في ذكرى وعد بلفور

غزة- الرأي

نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي مجموعة من الأنشطة التوعوية في ذكرى وعد بلفور في محافظات قطاع غزة، بمشاركة الأجهزة الأمنية والنزلاء وفئات من المجتمع المدني.

وبينت الهيئة، أن الأنشطة شملت "حملات التبرع بالدم بعنوان "دمي وطني"، وطوابير الأركان الشرطية، والمحاضرات وإلقاءات التوعوية والتثقيفية، والجولات التثقفية الميدانية".

وأشارت إلى أن اللقاءات أكدت على أحقية الشعب الفلسطيني في أرضه، وعاصمتها القدس الشريف، ولا يمكن التنازل عن أرضه مهما كانت الأسباب.

ونوه المحاضرون خلال اللقاءات إلى أن وعد بلفور سيبقى وصمة عار على بريطانيا كونه سبباً في ضياع فلسطين، وتهجير أهلها وتدمير مدنها، وعليها الاعتذار عن هذا الخطأ والجرم التاريخي بحق الشعب الفلسطيني

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