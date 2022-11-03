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سلطة المياه تستقبل فرقاً بحثية من الأشبال الصغار

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:45

سلطة المياه تستقبل فرقاً بحثية من الأشبال الصغار
سلطة المياه تستقبل فرقاً بحثية من الأشبال الصغار

غزة- الرأي
استقبل مدير دائرة التوعية في سلطة المياه وجودة البيئة م.خالد أبو غالي فريق باحثين و باحثات فتيان وفتيات على مدار يومين متواليين برئاسة مسئول المختبر العلمي في مركز "بناة الغد" أ.أحمد السقا.

وتهدف الزيارة للتعرف على التحديات البيئية وتزويد الباحثين بالبيانات والمعلومات الللازمة لأبحاثهم العلمية، حيث يتم تدريب الفتيان على مهارات البحث العلمي في المجالات البيئية.

في حين شملت الزيارة الجلوس مع المختصين م.خالد أبوغالي مدير دائرة التوعية وم.احمد المناعمة مدير دائرة النفايات الصلبة والصرف الصحي من ثم جولة داخل وحدات سلطة المياه للتعرف على أقسامها وطبيعة عملها.

كما أنه تأتي هذه الزيارات ضمن استراتيجية سلطة المياه في تشجيع البحث العلمي وغرس المعارف البيئية في الجيل الناشئ مما يصب في صالح التوعية بالتحديات البيئية والجهود المبذولة في سبيل حلها.

فيما أوضح مدير دائرة التوعية م.خالد أبو غالي أهمية اللقاءات التوعوية التي بدورها تسهم بشكل كبير في رفع التثقيف البيئي لدى الباحثين والباحثات باعتبارهم قادة الغد والمستقبل.

وكما أشار مدير عام وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة المائية م.سامح ابوزعنونة الى أهمية التدقيق في الحصول على تراخيص آبار المياه وامكانية التدقيق في ملف آبار الشاليهات.

يذكر  أن قسم العلاقات العامة والاعلام أشرف على جولتهم داخل مقر مقر سلطة المياه وجودة البيئة وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة.

في حين أوضح مدير دائرة الموافقات والتفتيش البيئي م.فادي نصار في لقاءه مع الباحثات الصغار في اليوم الثاني من الجولة ، عن ملف المولدات التجارية وآثارها على البيئة ودور سلطة المياه وجودة البيئة في منح التراخيص المطلوبة وفقا للاجراءات والمعايير الفنية المطلوبة.

في حين تحدث مدير دائرة النفايات الصلبة والصرف الصحي م.أحمد المناعمة عن خطورة البطاريات المستهلكة وامكانية التخفيف من آثارها البيئية.

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