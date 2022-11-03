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و284 وفاة

قطاع غزة يُسجّل 4196 مولوداً جديداً خلال أكتوبر

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:52

غزة - الرأي

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني أن قطاع غزة سجَّل خلال أكتوبر، 4 آلاف و196 مولوداً جديداً، بالإضافة إلى 284 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ ألفين و141 مولوداً بنسبة تقدر بـ 51%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 49% بواقع ألفين و55 مولودة.

 وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت ألف و571 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 818 مولوداً، بينما سجلت مكاتب داخلية شمال غزة 804 مولوداً، ومكاتب داخلية الوسطى 555 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 448 مولوداً جديداً.

الوفيات

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 284 حالة وفاة خلال هذه الفترة، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 157 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 55.3%، مقابل 127 وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 44.7

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