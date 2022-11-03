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شهيدان وإصابات برصاص الاحتلال في مخيم جنين

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:57

الشهيد سلامة
الشهيد سلامة

جنين - الرأي

ارتقى اليوم الخميس، شهيدان فلسطينييان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب فاروق جميل حسن سلامة (٢٨عاماً) والطفل محمد سامر محمد خلوف ( ١٤عاماً )، فيما أصيب آخرون بجروح.

وقالت الوزارة إن الشاب سلامة وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي، جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن والصدر والرأس، ولم تفلح محاولات الأطباء في انعاشه، وارتقى شهيدا.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت ظهر اليوم مخيم جنين، وحاصرت منزلا، ودارت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاه المواطنين.

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