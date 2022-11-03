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"الشباب والثقافة" تنظم معرضًا فنيًا في ذكرى وعد بلفور

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:05

"الشباب والثقافة" تنظم معرضًا فنيًا في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

غزة- الرأي

نظمت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، بالتعاون مع رابطة الفنانين الفلسطينيين، والمركز الثقافي الماليزي، ومركز المبادرة الاستراتيجية، اليوم الخميس 3/11/2022، معرضًا فنيًا بعنوان: "فلسطين وعد السماء"، وذلك في الذكرى الـ 105 لوعد بلفور المشؤوم.

وشارك في المعرض العديد من الفنانين، الذين عبرت لوحاتهم عن جريمة وعد بلفور، والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بسبب ذلك الوعد المشؤوم.

وحضر افتتاح المعرض، رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، المدير العام للعمل الأهلي والآداب الأستاذ سامي أبو وطفة، والمدير العام للمعارض والفنون والتراث الأستاذ عاطف عسقول، وعضو مجلس إدارة رابطة الفنانين الأستاذ نبيل الخطيب، وعن المركز الثقافي الماليزي الأستاذة نهى عليان، إضافة إلى نخبة من الشخصيات الاعتبارية والفنانين والمثقفين والمهتمين.

وخلال كلمة له أوضح محيسن أن معرض "فلسطين وعد السماء" يوثق حق الفلسطينيين بأرضهم، وهو جزءً من عدة فعاليات جماهيرية نظمتها المؤسسات الثقافية والشبابية لتسليط الضوء على وعد بلفور المشؤوم وتذكير الأجيال الناشئة بأنه أصل المعاناة المتجددة للشعب الفلسطيني.

وأشار محيسن أن إحياء الشعب الفلسطيني لذكرى وعد بلفور بعد 105 سنوات يعبر عن تمسكه بأرضه ومقدساته وثوابته الوطنية وكفاحه المشروع ضد الاحتلال، وفشل كافة محاولات تزييف الوعي الفلسطيني، وطمس الهوية الوطنية، وتهويد وقرصنة التراث الفلسطيني.

وأكد رئيس الهيئة على ضرورة دحض رواية الاحتلال وتفنيدها وتعريتها بكافة الوسائل الممكنة وتعزيز الرواية الفلسطينية على المستوى الدولي، وفضح الجرائم اليومية والتطهير العرقي الذي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتصدي لمحاولات شيطنة النضال الفلسطيني.

من جانبه، أشار الخطيب إلى أن المعرض يُعد أحد الوسائل المتاحة والمشروعة للدفاع عن أرضهم وحقوقهم، مشددًا على أهمية تفعيل المقاومة الثقافية وتعزيز دورها المؤثر في الصراع مع الاحتلال، لرصد وتوثيق كافة المراحل التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وأكد الخطيب على ضرورة تعزيز وعي الأجيال الناشئة وتعريفهم بالمخططات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية والمخاطر المحدقة بها وحثهم على المحافظة على المقدسات وأرث الآباء والأجداد.

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