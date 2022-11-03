الاحتلال يعتقل والدي الشهيد "بدر" ويستدعي شقيقه

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، الدكتور حسام بدر وزوجته، بعد استشهاد نجلهما عامر برصاص الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد عامر بدر واعتقلت والده ووالدته واستدعت شقيقه مجد.

وأضافت تلك المصادر أن قوات الاحتلال حاصرت منزل الشهيد في بيت حنينا من جميع الجهات قبل اقتحامه، وفتشته بدقة وعاثت فيه فسادًا.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال صادرت مركبة الشهيد عامر بدر (20 عاما) من موقف بالقرب من باب العمود بعد استشهاده.

وارتقى الشهيد عامر حسام بدر صباح اليوم، برصاص الاحتلال، بعد طعنه شرطيين إسرائيليين قرب باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.