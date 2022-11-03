مستوطنون يهاجمون عائلة خلال قطف الزيتون في الخليل

فلسطين المحتلة - الرأي

هاجم عدد من المستوطنين عائلة فلسطينية خلال قطفها ثمار الزيتون، من أراضيهم في منطقة المجالس شرق قرية الشيوخ شمال شرق مدينة الخليل.

وقالت مصادر طبية إن فرق الاسعاف في الهلال الأحمد، أسعفت 4 مواطنين إلى مستشفى الخليل جراء إصابتهم بكسور ورضوض في أنحاء متفرقة من أجسادهم جراء اعتداء المستوطنين.

وذكرت أن مجموعة من مستوطني مستوطنة "اصفر"، هاجمت المواطن عايد حامد حلايقة (60عاماً) وأبنائه الثلاثة محمد، وحامد، وعمر خلال عملهم في قطف ثمار الزيتون.

وأوضحت أن المستوطنين اعتدوا بالضرب عليهم بواسطة العصي والهراوات، ما أدى لإصابتهم في الوجه والرأس والأيدي والأقدام، وجرى اسعافهم الى مستشفى الخليل لتلقي العلاج.