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حماس تنعى "خلوف" و"سلامة" وتؤكد ثقتها بالمقاومين

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 05:18

جانب من جنازة الشهداء
جانب من جنازة الشهداء

غزة – الرأي:

نعت حركة حماس، الشهيدين فاروق سلامة، والفتى محمد خلوف، اللذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين ظهر اليوم الخميس.

وشددت الحركة في بيان لها اليوم الخميس، على أنّ الاحتلال واهمٌ إنْ ظنّ أنّ سياسة الاغتيال يمكن أن تحقّق له أمنًا أو تخمد لهيب الغضب المتصاعد في وجهه.

وقالت: "القائد من شعبنا يَخْلفه ألف قائد، ودم الشهادة وقود لمسيرة المقاومة المستمرة، والتضحيات التي يقدمها شعبنا هي جسور العبور نحو النصر والتحرير".

وعزت حماس ذوي الشهيدين ومحبيهما وسرايا القدس، وحيت المقاومين الأبطال الذين تصدوا لعملية الاقتحام الصهيونية الهمجية لمخيم جنين.

وأكدت الحركة ثقتها بالمقاومة، وشددت على أنها "قادرة على تدفيع العدو ثمن هذه الجريمة البشعة، وجرائمه المتصاعدة بحق أهلنا وأرضنا ومقدساتنا وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك".

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