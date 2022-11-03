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جماهير غفيرة تشيع الشهيدين "سلامة" و"خلوف" في جنين

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 07:07

جانب من التشييع
جانب من التشييع

فلسطين المحتلة - الرأي

شيعت جماهير غفيرة، مساء اليوم الخميس، جثماني الشهيدين فاروق سلامة، والطفل محمد سامر خلوف، واللذين استشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.

وانطلق موكب تشييع الشهيد "سلامة" من مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، نحو شوارع جنين، في مسيرة غاضبة وسط هتافات داعية للثأر والعمليات وتصعيد المقاومة، وإطلاق مكثف من النار من قبل المقاومين.

وتوقف المشيعون أمام موقع اغتيال الشهيد، وهم يهتفون ضد الاحتلال، ثم ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، وتجولت المسيرة في كافة أزقة المخيم وسط الدموع والغضب حتى وري الثرى في مقبرة شهداء معركة مخيم جنين.

وخلال تأبين الشهيد "سلامة"، تعهد متحدثون باسم المقاومة في المخيم بإكمال مشوار الشهيد في مقاومة الاحتلال والرد العاجل والسريع، مؤكدين أن الاحتلال سيدفع الثمن ولن تمر جريمة إعدام قائد المقاومة وأهم رموزها دون عقاب كبير.

وبرز خلال التشييع، حضور عدد كبير من رموز المقاومة بينهم المطارد فتحي خازم والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن حازم.

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